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İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor

Sabah erken saatlerde başlayan yoğun sağanak yağış, İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası'nda etkili oldu. Yollar göle dönerken, bir çok maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

06:45 -
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İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor

Maltepe’de 8 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Kadıköy’den Kartal yönüne giden Osman K. idaresindeki 34 ZP 5236 plakalı kamyon, D100 kara yolu Küçükyalı mevkisinde
bariyerlere çarptı. Arkadan gelen 7 ayrı araçta kazaya karışarak yola savruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada kamyon sürücüsü Osman K. ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle D100 kara yolu Kartal istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Yolda trafik kontrollü olarak sağlanırken kazaya karışan
araçların kaldırılma işlemleri devam ediyor.

Son güncelleme: android-time 08:36 04.07.2019
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