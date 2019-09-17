İstanbul’da şaka cinayeti

Maltepe'ye bağlı Başıbüyük Yolu üzerinde yeni işyeri açan Ali A. (25) isimli genç, düzenlediği eğlenceye arkadaşlarını davet etti. Davete Ali A.'nın yakın arkadaşı 25 yaşındaki Ali Kayadibi de katıldı. Bir süre sohbet eden gençler arasında başlayan şakalaşmalar kanlı bitti. Şakalaşmalar esnasında Ali A.'nın elindeki silahın ateş alması sonucu Kayadibi göğsünden vuruldu. Arkadaşlarını kanlar içinde gören arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

ŞAKALAŞMA KANLI BİTTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Kayadibi tedavi altına alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arkadaşının hayatını kaybetmesiyle gözyaşlarına boğulan Ali A. ise durumu polise anlatarak teslim oldu.

“ÇOK PİŞMAN OLDUM”

Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro polisleri Ali A.'ya ait işyerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından olayda kullanılan tabancaya el koyan ekipler, Ali A.'yı sorguya aldı. Yapılan sorgulamalarda Ali A.,”Yeni işyeri açtığım için arkadaşlar için eğlence düzenledim. Ali çok yakın arkadaşım olduğu için şakalaşıyorduk. Tabancayı boş zannettim. Çok pişmanım” dedi.