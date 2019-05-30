İstanbul’da ‘şaka’ cinayeti

45 yaşındaki Latif Samar ile 58 yaşındaki Mustafa Özcan uzun süredir aynı iş yerinde çalışıyordu. Geçtiğimiz perşembe günü iki arkadaş mesai saati içinde şakalaşmaya başladı.
Mustafa Özcan, Latif Samar'ın yaptığı şakaya sinirlenince aralarında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın alevlenmesi üzerine Mustafa Özcan iş arkadaşı Latif Samar'a bıçakla saldırdı.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Aldığı bıçak darbeleri sonucu kanlar içinde yere yığılan Samar kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İş yerindeki diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mustafa Özcan'ı gözaltına aldı.
Polis sorgusunda Özcan “Şakanın dozu kaçınca sinirlendim. Olayı gerçekleştirdim” dedi. İşlemleri tamamlanan Özcan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.