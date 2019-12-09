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İstanbul’da şok görüntü! Yolun ortasında bulundu

İstanbul D-100 Karayolu Maltepe mevkiinde orta refüjde bariyerler arasında 25 yaşlarında bir erkeğe ait ceset bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemede cesette darp izlerine rastladı.

10:13 -
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D-100 Karayolu Maltepe İdealtepe mevkiinde motosikletli trafik polisi, orta refüjde bariyerler arasında hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti.

Darp izi ve yüzünde kan bulunan kişiyi fark eden polis, olay yerine sağlık ekiplerini de çağırdı.

Sağlık ekipleri hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

İnceleme sırasında D-100’de trafik yoğunluğu yaşandı. Üzerinden kimlik çıkmadığı belirtilen kişinin cesedi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.(DHA)

Son güncelleme: 10:18 09.12.2019
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