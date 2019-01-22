İstanbul’da sokak ortasındaki çatışma kamerada

Görüntülerde 3 bin lira alacağı bulunan Onur U.’nun beyaz bir araçla taksi durağına geldiği görülüyor. Onur U. aracından iner inmez durakta bulunan 3 kişi ile kavga ediyor. Daha sonra Ufuk P. adlı taksi sürücüsü yere düşüyor.

Onur U. ise elindeki silahla etrafındakilerin üzerine yürüdükten sonra tekrar kendi aracına yöneliyor. Coşkun Ç. adlı taksi sürücüsü de elindeki silahla Onur U.’nun bindiği araca ateş ediyor. Bunun üzerine Onur U. tekrar aracından çıkıp Coşkun Ç.’ye ateş ediliyor. Onur U. çatışma sırasında aracına binerek olay yerinden uzaklaşıyor. Cadde ortasında dehşet anlarının yaşandığı çatışmada Onur U., Coşkun Ç. ve Ufuk P. çeşitli yerlerinden yaralandı. Polis olaya karışan kişileri gözaltına aldı.

DHA