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İstanbul’da sokakta taciz! Kadın çığlık attı, mahalleli yardıma koştu

Fatih Balat'ta kimliği belirsiz kişi, iş yerine yürüyerek giden bir kadını takip ederek taciz etti. Şüphelinin kadını takip ettiği anlar, okulun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

22:33 -
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Olay, bugün sabah saatlerinde Balat Mahallesi Tevkii Cafer Mektebi Sokak’ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, Balat’ta bulunan iş yerine yürüyen S.K. isimli kadını, kimliği belirsiz bir kişi takip etmeye başladı. Kadına yavaşça yaklaşan şüpheli, kimsenin olmadığı sırada, kadını fiziksel olarak taciz etti.

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MAHALLELİ YARDIMA KOŞTU

S.K.’nın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri evlerinden çıkarak, kadının yardımına koştu. Şüpheli kişi, mahallelinin dışarı çıkmasıyla koşarak kaçmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. S.K.’nın kimliği belirsiz şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

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TACİZ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Balat’ta yaşanan taciz anı sokak üzerinde bulunan bir okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kimliği belirsiz kişinin, S.K’yı takip ettiği ve yavaşça yanına yaklaştığı görülüyor. DHA

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Son güncelleme: 22:42 15.12.2019
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