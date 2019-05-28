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İstanbul’da son 69 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

İstanbul'da bugün 35.4 derece ile son 69 yılın Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı.

18:45 -
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İstanbul’da son 69 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, İstanbul’da Mayıs ayı sıcaklık rekoru 27 Mayıs 1950’de 34.5 dereceyle kayıtlara geçmişti. Bugün ise son 69 yılın en sıcak Mayıs’ı yaşandı. Kartal’da sıcaklık 35.4 derece ölçüldü.

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Göztepe’de de hava sıcaklığı 34.7 derece oldu. Meteoroloji yetkilileri, Mayıs ayının sonraki günlerinde hava sıcaklığının 28-30 derece arasında seyredeceğini belirtti.

Sıcaklığın yoğun olarak hissedildiği Anadolu yakasında vatandaşlar deniz kenarı ve gölgelik alanlara akın etti. Kimi denize girdi kimi ise ağaç altında dinlenmeyi tercih etti.  DHA

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Son güncelleme: android-time 18:47 28.05.2019
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