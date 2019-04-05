İstanbul’da son 8 seçimde belediye başkanları kaç oy almıştı? 

Rekor oy CHP'de

1984'den itibaren son 8 seçim dikkate alındığında en yüksek oyu 2019 seçimlerinde görüldü. 2019'da ise resmi olmayan sonuçlara göre CHP adayı İmamoğlu, 15.067.724 oy aldı

12 Eylül darbesi sonrası gerçekleşen ilk seçimde Anavatan adayı Bedreddin Dalan 5,537,700 oy ile başkan seçildi. Seçimlere giren iddialı partilerin sayısının artmasıyla belediye başkanlarının oy oranı da düşmeye başladı. 1989'da SHP adayı Nurettin Sözen 6.893.700 oy ile seçildi.

En düşük oyla seçilen başkan Recep Tayyip Erdoğan

1994'te Refah Partisi adayı Recep Tayyip Erdoğan 8.622.600 oy ile İstanbul'un belediye başkanı seçildi. 1999'da Fazilet Partisi adayı Ali Müfir Gürtuna 10.018.735 seçildi. Ardından AKP ile birlikte üç dönemlik Kadir Topbaş dönemi başladı. 2019'da ise resmi olmayan sonuçlara göre CHP adayı İmamoğlu 15.067.724 oy ile İstanbul'un yeni belediye başkanı seçildi.