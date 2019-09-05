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İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İSKİ 5 Eylül su kesintisi listesi…

Su kesintisi İstanbul’un farklı ilçelerinde birçok noktada etkili oluyor. Su kesintisi sebebiyle zorluk yaşayan vatandaşlar İstanbul’da sular ne zaman gelecek sorusuna cevap arıyor. İSKİ planlı kesintileri internet sitesi üzerinden yayınlıyor. İşte güncel su kesintisi listesi...

12:49 -
Haberler Gündem
İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İSKİ 5 Eylül su kesintisi listesi…

İstanbul’da hemen hemen her gün su kesintileri yaşanıyor. İstanbullular sular ne zaman gelecek merak ediyor. İşte İSKİ su kesintisi listesi…

İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ 5 EYLÜL 2019

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Hadımköy Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-09-05 09:09:36.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Yeşilbayır Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-09-05 09:37:23.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Avcılar
Etkilenen Mahalleler:Gümüspala Mah
Açıklama:İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-09-04 23:37:33.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 06.09.2019 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Avcılar
Etkilenen Mahalleler:Yeşilkent Mh
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-09-05 10:45:39.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Dereseki Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-09-04 23:13:04.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2019 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler:Gürpınar Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-09-05 10:56:29.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler:Akat Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-09-05 09:48:20.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler:Levent Mah,Konaklar Mah
Açıklama:İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-09-05 12:19:12.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Emniyettepe Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-09-05 12:27:06.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Fatih
Etkilenen Mahalleler:Sümbül Efendi Mah,Kocamustafapaşa Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-09-05 11:37:09.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Fatih Mah
Açıklama:İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-09-04 23:37:33.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 06.09.2019 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Kağıthane
Etkilenen Mahalleler:Yeşilce Mah,Sultan Selim Mah,Şirintepe Mah,Çeliktepe Mah,Seyrantepe Mah,Gültepe Mah,Emniyetevler Mah,Ortabayır Mah,Merkez Mah
Açıklama:İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-09-05 12:19:12.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Başıbüyük Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-09-05 11:59:32.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2019 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Pendik
Etkilenen Mahalleler:Batı Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-09-05 10:49:19.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler:Yunusemre Mah,Mevlana Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-09-05 08:57:47.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Ferahevler Mah,Cumhuriyet Mah
Açıklama:İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-09-05 12:19:12.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Ümraniye
Etkilenen Mahalleler:Tatlısu Mah,Mehmet Akif Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-09-05 10:29:06.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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