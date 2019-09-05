İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İSKİ 5 Eylül su kesintisi listesi…

İstanbul’da hemen hemen her gün su kesintileri yaşanıyor. İstanbullular sular ne zaman gelecek merak ediyor. İşte İSKİ su kesintisi listesi…

İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ 5 EYLÜL 2019

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-09-05 09:09:36.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Yeşilbayır Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-09-05 09:37:23.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Avcılar Etkilenen Mahalleler : Gümüspala Mah Açıklama : İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-09-04 23:37:33.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 06.09.2019 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Avcılar Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mh Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-09-05 10:45:39.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Dereseki Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-09-04 23:13:04.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2019 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Gürpınar Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-09-05 10:56:29.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Akat Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-09-05 09:48:20.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Levent Mah,Konaklar Mah Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-09-05 12:19:12.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Emniyettepe Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-09-05 12:27:06.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Sümbül Efendi Mah,Kocamustafapaşa Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-09-05 11:37:09.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah Açıklama : İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-09-04 23:37:33.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 06.09.2019 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Yeşilce Mah,Sultan Selim Mah,Şirintepe Mah,Çeliktepe Mah,Seyrantepe Mah,Gültepe Mah,Emniyetevler Mah,Ortabayır Mah,Merkez Mah Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-09-05 12:19:12.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Başıbüyük Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-09-05 11:59:32.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2019 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Batı Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-09-05 10:49:19.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sancaktepe Etkilenen Mahalleler : Yunusemre Mah,Mevlana Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-09-05 08:57:47.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Ferahevler Mah,Cumhuriyet Mah Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-09-05 12:19:12.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.