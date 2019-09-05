İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İSKİ 5 Eylül su kesintisi listesi…

İstanbul’da hemen hemen her gün su kesintileri yaşanıyor. İstanbullular sular ne zaman gelecek merak ediyor. İşte İSKİ su kesintisi listesi…
İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ 5 EYLÜL 2019
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Hadımköy Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-09-05 09:09:36.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeşilbayır Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-09-05 09:37:23.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Avcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Gümüspala Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-09-04 23:37:33.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 06.09.2019 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Avcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeşilkent Mh
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-09-05 10:45:39.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Dereseki Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-09-04 23:13:04.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2019 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beylikdüzü
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Gürpınar Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-09-05 10:56:29.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beşiktaş
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Akat Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-09-05 09:48:20.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beşiktaş
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Levent Mah,Konaklar Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-09-05 12:19:12.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Emniyettepe Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-09-05 12:27:06.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Fatih
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sümbül Efendi Mah,Kocamustafapaşa Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-09-05 11:37:09.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Fatih Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-09-04 23:37:33.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 06.09.2019 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kağıthane
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeşilce Mah,Sultan Selim Mah,Şirintepe Mah,Çeliktepe Mah,Seyrantepe Mah,Gültepe Mah,Emniyetevler Mah,Ortabayır Mah,Merkez Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-09-05 12:19:12.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Başıbüyük Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-09-05 11:59:32.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2019 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Pendik
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Batı Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-09-05 10:49:19.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sancaktepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yunusemre Mah,Mevlana Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-09-05 08:57:47.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ferahevler Mah,Cumhuriyet Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-09-05 12:19:12.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Ümraniye
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Tatlısu Mah,Mehmet Akif Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-09-05 10:29:06.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.