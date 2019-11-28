İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İSKİ’den açıklama…

Su kesintisi İstanbul’un farklı ilçelerinde birçok noktada etkili oluyor. Su kesintisi sebebiyle zorluk yaşayan vatandaşlar İstanbul’da sular ne zaman gelecek sorusuna cevap arıyor.
İSKİ SU KESİNTİ LİSTESİ
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Ziya Gökalp Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-27 18:25:19.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Altınşehir Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-28 09:34:41.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.11.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-28 09:10:39.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.11.2019 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.