İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İSKİ’den açıklama…

Su kesintisi İstanbul’un farklı ilçelerinde birçok noktada etkili oluyor. Su kesintisi sebebiyle zorluk yaşayan vatandaşlar İstanbul’da sular ne zaman gelecek sorusuna cevap arıyor.

İSKİ SU KESİNTİ LİSTESİ

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Ziya Gökalp Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-11-27 18:25:19.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Altınşehir Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-11-28 09:34:41.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.11.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-11-28 09:10:39.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.11.2019 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.