İstanbul’da Suriye mafyası ile Cezayir mafyası birbirine girdi

Son yıllarda mülteci akınına uğrayan İstanbul'da bu kez Cezayirli bir grup ile Suriyeliler arasında sokak hakimiyeti kavgası yaşandı. Olayın adresi ise Fatih'e bağlı Molla Gürani Mahallesi'ydi.

“BİZİM MEKANA GELMEYİN” KAVGASI

Polisin derlediği bilgiye göre; Cezayir uyruklu Hıçham Zuozat (26) ve arkadaşı Facıl Sadouk Bouzanne (28) Fatih'e bağlı Molla Gürani Mahallesi'nde bir bilardo salonunu mesken tutmuştu. Aynı bilardo salonuna Suriyeli bir grubun da sık sık gidip gelmesine Cezayirli iki arkadaş tepki gösterince aralarında bıçaklı kavga yaşandı.

SURİYELİLER İNTİKAM İÇİN SALDIRDI

Yaşanan ilk kavgada Cezayirli Facıl Sadouk Bouzanne, Suriyeli Ömer Ramadan'ı (19) bıçakla yaraladı. Kavganın ardından iki grup arasında husumet büyümeye başladı. 5 Mart Günü ise Basıl El Hüseyin (25), Ömer Ramadan (19), Musa R. (23) ve Ali Kessar isimli 4 Suriyeli Cezayirli iki arkadaşa bıçakla saldırdı.

BİR CEZAYİRLİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan kavgada Hıçham Zuozat ve Facıl Sadouk Bouzanne aldıkları bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşların araya girmesiyle Suriyeliler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Cezayirliler hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Hıçham Zuozat hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde kimliği belirlenen Suriyelileri yakalamak için takip başlatıldı. Sürdürülen takipler sonucu Basıl El Hüseyin, Ömer Ramadan, Musa R. ve Ali Kessar gözaltına alındı.

Emniyette yapılan sorgulamaların ardından bıçağı kullandığı belirlenen Basıl El Hüseyin ile birlikte Ömer Ramadan ve Ali Kessar tutuklanırken, Musa R. ise serbest bırakıldı.