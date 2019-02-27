İstanbul’da sürpriz yağış! İstanbul’da okullar tatil olacak mı? | Meteoroloji’den hava durumu tahminleri

İstanbul'da bugün dolu yağışı etkisini göstermeye başladı. Kadıköy ve civarında etkili olan dolu yağışı kısa sürdü. İstanbul'da Kadıköy ve çevresinde saat 15.30 sıralarında dolu yağışı etkisini göstermeye başladı. Yağmur ile beraber etkili olan doğu yağışı kısa süreliğine etkisini gösterdi. Meteorolojinin verilerine göre İstanbul'da ilerleyen saatlerde hafif sağanak yağışın da etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

İstanbul’da okulların tatil olmasına sebep olacak kadar yağış olmayacağı tahmin ediliyor. Yer yer dolu, yağmur ve karla karışık yağmur etkili olacak ancak kar yağışı beklenmiyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimler ile bölgenin doğusunun yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya’nın güneydoğu kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmeleri, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.