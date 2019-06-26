İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına büyük darbe

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Geçtiğimiz ay Ankara Resim Heykel Müzesinden yıllar önce Feyhaman Duran'a ait tabloyu Nişantaşı'nda bir müzayede şirketine düzenlenen baskında ele geçiren polis ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik yeni bir operasyona imza attı. Kaçakçılık ekiplerinin 21 Haziran'da düzenlediği baskında yaklaşık 1300 yıllık olduğu belirlenen Selçuklu dönemi kuş motifli buhardanlık, 15. ve 16. yüzyıl Osmanlı ve İran dönemlerine ait özel işlemeli el yazması Kur’an-ı Kerimler ve erken Osmanlı dönemine ait padişah kalkanlarında kullanılan özel bir parça ve sikkeler ele geçirdi.

NADİDE ESER

Polisin ele geçirdiği Selçuklu Dönemi'ne ait buhurdanlığın, nadide bir eser olduğu belirtildi. Bronz döküm olan buhurdanlığın üzerinde bir fiş bulunması da dikkat çekti. Buhurdanlığın bir müze ya da koleksiyonerden çalınmış olabileceği dile getirildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ele geçirilen Kuran-i Kerimlerin bazılarının el yazması ve altın varaklı olduğu belirtildi. Nadide el yazması eserlerin yurt dışındaki müzayedelerde binlerce dolara alıcı bulabildiği belirtildi. Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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