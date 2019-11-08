İstanbul’da terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütüne PKK'nın gençlik yapılanması KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Gece vakti önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak baskın gerçekleştirildi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, polisler evlere koçbaşı ile evlere girdi. Yapılan baskınlarda evlerde aramalar yapılırken, örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

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Operasyona destek veren özel harekat polisleri, sokakların giriş çıkışlarını tutarak kapattı. Pencerelerden operasyonu görmek isteyen vatandaşları uyaran özel harekat polisleri içeri girmeleri için uyardı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Haseki eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi’nde bulunan emniyet yerleşkesine götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. AJANSLAR