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İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 80’i gördü!

Havanın güzel olması ve haftasonu olması nedeniyle kendini dışarı atan İstanbullular, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün iki şeridinin bakıma alınması nedeniyle farklı güzergah arayışına girdi. Avrasya Tüneli'ni daha fazla kullanmaya başlayan sürücüler uzun kuyruklar oluşturdu. Akşam saatlerinde İstanbul'da trafik İBB verilerine göre yüzde 80 seviyesine kadar yükseldi.

17:53 -
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde 27 Haziran'da başlayan bakım onarım ve asfaltlama çalışmaları İstanbul trafiğinde yoğunluk oluşturdu. Oluşan trafik yoğunluğu alternatif güzergahlardan olan Avrasya Tüneli'ni de olumsuz etkiledi.

FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafiğe girmek istemeyen sürücüler, Avrasya Tüneli'ni tercih etti. Tünel girişindeki polis kontrol noktasında başlayan trafik yoğunluğu kilometrelerce devam etti. Bağlantı yollarından katılmak isteyen sürücüler sahil yolunun tıkanmasına neden oldu. Tünel girişi ve sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafikteki yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

İBB'nin trafik veri sistemine göre saat 16.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

Son güncelleme: android-time 18:32 29.06.2019
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