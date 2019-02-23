İstanbul’da trafo patlaması bir can aldı

Patlama sesini üzerine trafo merkezine bakan çevredeki vatandaşlar, bir genci hareketsiz yatarken gördü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Havanın yağışlı olması nedeniyle başka bir olaya sebebiyet vermemek için sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Olay yerine gelen BEDAŞ ekiplerinin trafodaki elektriği kesti. Sağlık ekipleri, trafo merkezinin içinde bulunan gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA