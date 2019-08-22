İstanbul’da turistlere gasp kurşunu

Turist olarak İstanbul'a gelen Suudi Arabistan uyruklu iki kardeş 16 Ağustos günü gece saat 02.00 sıralarında Şişli'de bir kafede oturuyordu. Turist kardeşleri takibe alan iki gaspçı bir süre sonra silahlarını çekerek kafeye girdi. Müşterilerin şaşkın bakışları arasında silahlarını turist kardeşlere yönelten gaspçılar masada bulunan cep telefonu ve cüzdanları almak istedi.

DİRENİNCE ATEŞ AÇTILAR

Cep telefonlarını kaptırmak istemeyen turistler direnince gapçılar ateş açtı. Açılan ateş sonucu Suudi Arabistanlı turist kardeşlerden biri bacağından yaralandı. Gaspçılar ise masada bulunan bir cep telefonu ve içinde 500 lira bulunan cüzdanı alarak geldikleri motosikletle kaçtı.

YAKALANDILAR

Kafe sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan turist hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yaklaşık 300 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, gaspçıların Eyüpsultan'da saklandıkları adresi belirleyerek 20 Ağustos günü operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında gasp olayını gerçekleştirdiği belirlenen Ferhat K. (20) ve Doğan K. (21) gözaltına alınırken, olayda kullanılan silah ele geçirildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, yaralanan turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.