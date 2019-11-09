İstanbul’da Turizm Güvenliği Çalıştayı düzenlendi

Turizm güvenliğiyle ilgili İstanbul'da gerçekleştirilen ilk çalıştay İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doktora Salonu'nda gerçekleşti. 10 Kasım Atatürk'ü Anma ve Atatürk Haftası sebebiyle saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlanan programda, İstanbul Vali Yardımcısı Hülya Kaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak, İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz açılış konuşmasını yaptı.

3 BİN 121 TURİSTE BİLGİ VERİLDİ

Çalıştay'da konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, turizm güvenliği, yaşanan sorunlar ve projelerle ilgili bilgi verdi. Çalışkan, 2017 yılında hayata geçirilen “Milyon Taşı” projesi ile Turizm Şube Müdürlüğü’nün daha aktif olarak çalıştığını ifade etti. İstanbul'a gelen turistlerin yaşadıkları sorunların tamamında polise ulaşabildiklerini söyleyen Çalışkan, 2019 yılında 105 ülkeden 3 bin 121 turistin sorununun çözüldüğünü ve ülkelerine dönen bu kişilere çeşitli kanallardan ulaşıldığını ve bilgi verildiğini belirtti.

TURİSTLER İÇİN POLİS APLİKASYONU

Turizm güvenliği için yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi veren Çalışkan, dünyada ilk kez kullanılacak bir projenin de müjdesini verdi. Yakın zamanda hayata geçirilecek yeni proje için cep telefonlarına yüklenen bir aplikasyon hazırlandı. Bu proje ile, İstanbul'a gelen turistlerin telefonlarına GSM operatörleri vasıtasıyla mesaj gönderiliyor. Mesajda, emniyet tarafından hazırlanan program hakkında bilgi verilirken “yükleme” yapılacak sayfaya yönlendirme yapılıyor.

12 DİLDE MESAJ ATABİLİYORLAR

Programını telefona yükleyen turistler bir sorunla karşılaştığında, mesajla emniyet birimlerine ulaşılabiliyor. Turistlerin 12 farklı dilde mesaj atabildiği sistemle, sorun hızlı bir şekilde ilgili emniyet birimine bildiriliyor. Polis ekipleri, konum bilgisini paylaşan turiste en kısa zamanda ulaşmak için, ekipleri adrese sevk ediyor.

TURİST SORUNLARINDA 3 MADDE

Turizmden milyonlarca kişinin ekmek yediğini ifade ederek, “Turizmle ilgili hepimize görev düşüyor” diyen Çalışkan, karşılaştığı sorunlarla ilgili konulara da değindi. Mustafa Çalışkan, çalıştayın da konusu olan 3 maddeyi,

‘Turistlere yönelik cebir, tehdit ve hile yoluyla yağma suçu (hanutçuluk ve yüksek hesapçılık ile ilgili)’, ‘Marka haklarının ihlali yoluyla sağlığa zarar veren ürünlerin üretimi ve satımı suçu'(Sahte parfüm ve ürünlerle ilgili) ve ‘Güvenlik ve vergi perspektifinden ruhsatsız konaklama, vergi kaybına yol açan konaklama hizmetleri suçu’ (Günlük kiralık mülkler ile ilgili) şeklinde sıraladı.

MİSAFİRPERVERLİKTE AŞINMA

İÜ Rektörü Mahmut Ak, yaptığı konuşmada, millet olarak misafirperver bir kültürden geldiğimizi dile getirerek, “Misafirperverliğimizdeki aşınmanın da tartışılmasını isterim” dedi. İstanbul'da 35 bin yabancı öğrencinin bulunduğunu da dile getiren Ak, İstanbul Üniversitesi'nden mezun bir öğrencinin ülkesinde bakan olduğunu ifade ederek, yabancıların ülkemizde eğitim almasının da önemine vurgu yaptı.

TURİZMDE ‘GÜVEN' ÖNEMLİ

İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ise “Turizm için birkaç temel unsur vardır. Bunlardan biri de güvendir. Güvenin de 2 unsurunun olduğunu ifade eden Yılmaz, bunlardan birinin şehrin ev sahipliği, ahlak diğerinin ise nizam ve kanun olduğunu belirtti. Yılmaz, İstanbul'un diğer kentlerle kıyasladığında nüfus ve suç oranına göre diğer ülkelerin kentlerinden daha güvenli olduğunu söyledi.

200 ÜLKEDEN TURİST GELDİ

İstanbul'a bu yıl 12 milyon 543 bin turistin geldiğini söyleyen Coşkun Yılmaz, oranın geçen yıla göre yüzde 12 arttığını ifade ederken, hedefin 15 milyon olduğunu belirtti. İstanbul'a bu yıl 200 farklı ülkeden turist geldiğini ifade eden Yılmaz, turizm polisinin örnek bir çalışma olduğunu söyleyerek İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a teşekkür etti.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ DE KATILDI

Açılış konuşmalarının ardından, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Adem Sözüer'in başkanlığında gerçekleşen sunum ve tartışma bölümüne geçildi. Dört oturumdan oluşan çalıştayda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Kültür Turizm Müdürlüğü temsilcileri; “Adli” ve “İdari” hukuk görevlileri, turizim sektöründeki temsilcilerinin sunum yaptığı çalışmada,

turizmle etkileşimi olan meslek örgütlerinin temsilcileri de davetli olarak katıldı.