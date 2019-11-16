Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da tuvalette bir kişinin cesedi bulundu

İstanbul'da Bakırköy'de metro istasyonunun yanındaki tuvalette bir kişinin cesedi bulundu.

15:33 -
Haberler Gündem
İstanbul’da tuvalette bir kişinin cesedi bulundu

Olay saat 09.30 sıralarında Ataköy-Yenibosna metro istasyonunun yanında bulunan tuvaletlerde meydana geldi. Tuvaleti kullanmak için içeri giren kişi, bir erkeğin hareketsiz yerde yattığını gördü. Olay yedine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.

FOTO:DHA

İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri üzerinde kimlik bulunmayan kişinin öldüğünü belirledi. Tuvaletin çevresine güvenlik şeridi çekilmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı. Uyuşturucu komasına girerek hayatını kaybettiği öne sürülen kişinin cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. (DHA)

Ataköy Bakırköy istanbul metro Polis Sağlık uyuşturucu
Son güncelleme: 15:36 16.11.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more