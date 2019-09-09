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İstanbul’da üniversitede yangın

İstanbul Kavacık'ta bir üniversite binasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

09:43 -
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İstanbul’da üniversitede yangın
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