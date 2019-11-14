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İstanbul’da ünlü kafenin ortağına silahlı saldırı!

İstanbul Bahçelievler'de ünlü bir kafenin ortağı Yalçın K. uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

21:32 -
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Olay, Bahçelievler Adnan Kahveci Bulvarı’nda bulunan ünlü bir kafenin önünde yaşandı. Görgü tanıklarının ifadesine göre kafenin önüne 3-4 kişi geldi. Kimliği belirsiz kişilerden biri belinden çıkardığı silahla kafe ortaklarından olan Yalçın K.’ya ateş açtı. Yalçın K. merminin isabet etmesi sonucu yere yığıldı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaya olarak kaçan saldırganlar kendilerini bekleyen bir araca binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yalçın K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olay hakkında soruşturma başlattı. DHA

Bahçelievler Bakırköy istanbul izmir katliam Polis Sağlık saldırı silahlı saldırı
Son güncelleme: 21:34 14.11.2019
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