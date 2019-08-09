İstanbul’da tarihi balıkçıdaki saldırıda ilginç detay

Tarihi Eminönü balıkçıları, İstanbul'un sembol mekanlarından biri olarak biliniyor. Son günlerde darp haberleri ile ilgili sık sık gündeme gelen balıkçıların, geçmişte cinayet ve yaralama olaylarına karıştıkları öğrenildi. Yaşanan olayların ardından pek çok kişi, tarihi balıkçılarda başlarına gelenleri sosyal medyadan paylaştı. Bizler de Eminönü balıkçılarının geçmişini araştırdık ve ilginç detaylara ulaştık.

ŞİDDET, DARP, CİNAYET….

21 Ekim 2016'da Tarihi Eminönü Balıkçısı sahibi Selahattin Yıldırım, eski bir çalışanın kendisinden iş ve para istemesini kabul etmemiş, aynı gün eski çalışanı tarafından öldürülmüştü. Yine aynı alanda bulunan 25 Şubat 2018 tarihinde yaşanan olayda, Kalyata-i Barbaros'un 5 ortağından ikisi hisse kavgasına tutuşmuş, günlük hasılatı 100 bin lira olan tekneye iki gün boyunca işletme yasağı getirilmişti. Teknenin ortaklarından Ahmet Hikmet İlki kendi inisiyatifi doğrultusunda ödeme yapmadığı ve 5 ortağın bulunduğu işletmeyi tek başına zapt ettiği iddia edilmişti. Yaşanan son olayda da ailesi ile balık ekmek yemeye gelen bir aile, garsonu uyardığı için yaklaşık 20 kişilik balıkçı grubu tarafından darp edilmişti.

Yaşanan olaylardan sonra vatandaşların çoğu balıkçıları güvenli bulmadığı için, gitmekten vazgeçtikleri belirtirken balıkçılar ne kadar güvenli sorusu da akıllara geldi. Darp olayından sonra alanda bulunan kameraların çalışmadığı iddia edilmişti.