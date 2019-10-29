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İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Gaziosmanpaşa'daki 35 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 40 şüpheliyi gözaltına aldı

07:25 -
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Zehir tacirlerinin peşine düşen narkotik polisi, 4 ay boyunca teknik ve fiziki takip yaptı. Yapılan takibin ardından adresleri belirlenen zehir tacirleri için sabahın erken saatlerinde düğmeye basan narkotik polisi, Gaziosmanpaşa merkezli operasyonda 35 adrese baskın düzenledi. Operasyona özel harekat polisi ile polis helikopteri de eşlik etti. Özel harekat polisleri koçbaşı kapıları kırarak adreslere girdi.

İHA

POLİS KÖPEĞİ ALEX DE EŞLİK ETTİ

Operasyon yapılan Sarıgöl Mahallesi Postane Arkası ve Sakarya Sokak’ta iki gecekonduydu. baskınlara özel harekat polisinin yanı sıra narkotik köpeği Alex de eşlik etti. Koçbaşı ile kapıların kırılmasının ardından polis ekipleri adreslerde arama yaptı. Yapılan aramada 1 şüpheli gözaltına alındı.

FOTO: İHA

Karadeniz Mahallesi 1170/3 Sokak’taki bir adreste yapılan herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. DHA

Emniyet Gaziosmanpaşa istanbul operasyon ÖZEL HAREKAT Polis Sakarya uyuşturucu uyuşturucu operasyonu
Son güncelleme: 07:58 29.10.2019
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