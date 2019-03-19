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İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde daha önce belirlenen 18 adrese operasyon düzenledi.

08:07 -
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Operasyon düzenlenen adreslerden biri de Kağıthane İbrahim Sokak’ta bulunan iki katlı evdi. Polislerin geldiğini gören bir şüpheli, uyuşturucu maddeyi arka kapıdan sokağa attı. Polis ekipleri de sokağa atılan uyuşturucu maddeyi muhafaza altına alarak eve girdi. Baskın yapılan adreste bir süre arama yapan polis ekipleri evde bulunan şüphelileri gözaltına aldı. Baskın yapılan diğer adreslerde de çok sayıda kişinin  gözaltına alındığı öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen gözaltılar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğüne götürüldü.

DHA

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Son güncelleme: android-time 08:34 19.03.2019
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