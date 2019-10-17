İstanbul’da uyuşturucuya aman verilmedi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2018 ve 2019 yılında uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili verileri paylaştı. Emniyet güçleri geçen yılın ilk 9 ayında 35 bin 65 olay-operasyona imza atarken bu yılın aynı döneminde ise 27 bin 13 operasyon yaptı. Geçen yıla oranla Olay-operasyon sayısı yüzde 23 azalırken, tutuklanan kişi sayısı 4 bin 621 kişiden 5 bin 12'ye yükseldi.

Geçtiğimiz yıl 10 ayda 6 bin 649 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken bu yıl, yüzde 61 artışla bu rakam 10 ton 728 kilograma ulaştı.

2 TON 307 KİLO

İl Jandarma Komutanlığı denetindeki bölgelerde ise 2018 yılının ilk 9 ayında yaşanan 337 olay – operasyon sayısının, 2019 yılının aynı döneminde % 5'lik bir artışla 354'e yükseldiği belirtildi. Geçtiğimiz yıl 10 ayda 49 kişi tutuklanırken, 2019 yılında bu rakamın 121 kişiye ulaştığı ifade edildi. Ele geçirilen uyuşturucu miktarının ise 1 ton 565 kilogramdan 2 ton 307 kilograma çıktığı öğrenildi.

CEZAEVİNDE 8 BİN 631 ŞÜPHELİ

İstanbul'daki ceza infaz kurumlarında bulunan toplam 37 bin 670tutuklu ve hükümlünün 8 bin 631 (3.200'ü hükümlü, 5.431'i tutuklu) uyuşturucu ile ilişkili suçlardan dolayı bulunduğu belirtildi.

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KARARLILIKLA DEVAM EDECEK

Valilikten yapılan açıklamada “Vatandaşlarımızı korumak ve asayişi sağlamak amacıyla özveriyle çalışan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür ediyoruz. Uyuşturucu ile mücadelede yürütülen çalışmalarımız aynı kararlılıkla devam edecektir” denildi.