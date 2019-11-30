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İstanbul’da vapur seferine lodos engeli

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferinin iptal edildiği bildirildi.

05:52 -
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İstanbul’da vapur seferine lodos engeli

Şehir Hatları AŞ’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 05.55’deki Büyükada-Bostancı vapur seferinin lodos nedeniyle yapılamayacağı kaydedildi.

Büyükada istanbul Twitter
Son güncelleme: 06:01 30.11.2019
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