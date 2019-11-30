İstanbul’da vapur seferine lodos engeli

Şehir Hatları AŞ&#8217;nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 05.55&#8217;deki Büyükada-Bostancı vapur seferinin lodos nedeniyle yapılamayacağı kaydedildi.. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/istanbulda-vapur-seferine-lodos-engeli-5481337","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/istanbulda-vapur-seferine-lodos-engeli-5481337","pageType":"yazi","pageIdentifier":5481337,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""});aip('newsArticle', {"identifier":5481337,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/istanbulda-vapur-seferine-lodos-engeli-5481337/","headline":"u0130stanbul&#8217;da vapur seferine lodos engeli","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["B\\u00fcy\\u00fckada","istanbul","Twitter"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/11/30/iecrop/23_16_9_1575082915.jpg","author":"lbozkaya","dateCreated":1575082343,"datePublished":1575082343,"dateModified":1575082917,"info":"{"seo_news":"false"}"});