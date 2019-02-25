İstanbul’da vatandaşlar zor anlar yaşadı

Bugün işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde zor anlar yaşadı. Kent genelinde okulların tatil olması nedeniyle servis araçları trafiğe çıkmazken, kar yağışının yerini yağmura bırakmasının ardından E-5 karayolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar otobüs ve metrobüs duraklarına akın etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte saat 08.30 sıralarında yoğunluk yüzde 47 seviyelerinde oldu.

TIR ve işçi servisleri karda mahsur kaldı

Esenyurt’ta sabah işe gitmek isteyen işçi servisleri kar birikintileri arasında kalarak zor anlar yaşadı. Seyir halinde tonlarca ağırlıktaki bir TIR karlar arasında mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların yoğun uğraşları ile TIR karlar arasından çıkarılmaya çalışıldı. Bazı işçi servislerinin ise ara sokakta karlar içinde mahsur kaldığı görüldü.