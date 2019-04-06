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İstanbul’da vicdansız sürücü çarpıp, kaçtı!

İstanbul Esenyurt’ta, vicdansız sürücü lüks aracıyla bir kıza çarparken sürücü daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Sürücünün yaptığı bu kadarına da 'pes' dedirtirken bir kişinin yaralandığı bir kişinin ise kıl payı kurtulduğu kaza ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

12:47 -
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İstanbul’da vicdansız sürücü çarpıp, kaçtı!

Kaza, geçtiğimiz aylarda Esenyurt'ta meydana geldi. 2 kız öğrenci yolda yürürken arkalarından gelen lüks bir araba öğrencilerden birine çarptı. Kız öğrenciye tam kaldırıma çıkacağı sırada araç çarparken genç kız, çarpmanın etkisiyle savrulup kaldırıma düştü. İddiaya göre vicdansız sürücü feci şekilde çarptığı kızı o halde bırakarak yoluna devam etti.

O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde öğrencilerin arkasından gelen sürücünün, bir kıza çarptığı diğer öğrencinin ise şans eseri kurtulduğu görülüyor. Kaza sonrası yerden başını tutarak kalkan kızın yardımına ise yanındaki arkadaşı koştu.

Son güncelleme: android-time 12:49 06.04.2019
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