İstanbul’da yangın paniği! Mahsur kalanları mahalleli kurtardı

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede binayı yoğun duman kapladı. Üst katlarda mahsur kalanların yardımına mahalle sakinleri koştu. İtfaiye ve sağlık ekipleri beklenirken binaya giren mahalle sakinleri, aralarında engelli bir gencin de bulunduğu 5 kişiyi dışarıya çıkardı. Bu sırada mahsur kalanların yakınları bina önünde büyük panik yaşadı.

Bina sakinlerinden biri de içeriye girerek kafes içindeki kuşunu dışarıya çıkardı. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü. Mahalle sakinleri, binadan yükselen dumanı görünce içeriye girerek mahsur kalanları kurtardıklarını söyledi. DHA