İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak…

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yarın oynanacak olan Fenerbahçe-Göztepe takımları arasında oynanacak olan Lefter Küçükandonyadis Spor Toto Süper Lig futbol maçı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İLGİLİ HABER Son dakika haberi... Adana'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklama yarın saat 16.30 itibari ile emniyet tedbirleri kapsamında Recep Peker Caddesi,Yoğurtçu Parkı Caddesi Kavşağından Bağdat Caddesi Kavşağına kadar olan kısım, Kördere Sokak istikametleri trafiğe kapatılacağı belirtildi. İHA