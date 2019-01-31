Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak…

Fenerbahçe ile Göztepe arasında yarın oynanacak maç nedeniyle yarın bazı yollarda trafiğe kapatılacak.

21:37 -
Haberler Gündem
İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak…

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yarın oynanacak olan Fenerbahçe-Göztepe takımları arasında oynanacak olan Lefter Küçükandonyadis Spor Toto Süper Lig futbol maçı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İLGİLİ HABERSon dakika haberi... Adana'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı varSon dakika haberi... Adana'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklama yarın saat 16.30 itibari ile emniyet tedbirleri kapsamında Recep Peker Caddesi,Yoğurtçu Parkı Caddesi Kavşağından Bağdat Caddesi Kavşağına kadar olan kısım, Kördere Sokak istikametleri trafiğe kapatılacağı belirtildi. İHA

İLGİLİ HABERTEM'de trafiği kilitleyen TIR yangını!TEM'de trafiği kilitleyen TIR yangını!

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more