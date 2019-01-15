İstanbul’da yarın okullar tatil mi? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı?

Geçtiğimiz hafta kısa süre de olsa İstanbul'da etkili olan kar yağışı İstanbul'un bazı ilçelerinde yeniden başladı. İstanbul'da yarın okullar tatil mi merak ediyor. Ancak henüz İstanbul Valiliği tarafından bir açıklama gelmedi. 16 Ocak Çarşamba yani yarın okullar İstanbul'da tatil ilan edilmedi.

İstanbul kar yağışı gören öğrenciler yarın okullar tatil mi sorusunu sormaya başladı. İstanbul’da bazı semtlerde görülen yer yer kar yağışı hava sıcaklıkları düşürmüş olsa da henüz okulları tatil olmasına neden olmadı. İstanbul Valiliği tarafından henüz bir okulların tatil olduğuna dair açıklama gelmediği için yarın İstanbul’da eğitim – öğretim devam edecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerine doğru karla karışık yağmurlu 6 derece civarında olması bekleniyor.