İstanbul’da yasa dışı böbrek nakli operasyonu

Operasyon, İstanbul Emniyetine bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri “Organ Ticareti” ve “Resmi Belgede Sahtecilik” yapan bazı şüphelileri belirleyince harekete geçti. İddiaya göre, böbrek hastası Bulgaristan uyruklu Kırıl N.İ. (47) bazı aracılar vasıtasıyla kendisine uygun böbrek verecek bir kişi buldu. Böbreğini verecek olan Ukrayna uyruklu Marııa O. (30) ile para karşılığı anlaşıldı. İkili sahte belgelerle kendilerini akraba olarak gösterdi. Moğolistan uyruklu Munkhjın D. (30) ve Dungarmaa C.'nin (32) tercümanlık yaptığı ikili, özel bir hastane ile anlaşma yaptı. Polis ekiplerinin çalışması yasa dışı organ nakli planını ortaya çıkardı. Akraba olmadığı ve para karşılığı nakil planlandığı için şüpheliler gözaltına alındı.

100 BİN LİRALIK BÖBREK

Ekipler çalışma yaparken, farklı bir olay daha aydınlatıldı. Böbrek nakli için “Etik Kurul” başvurusu yapan, Mavuş D.'ye (57) organ vericisi olarak Tuncay Ü. (29) isminin kaydının yapıldığı anlaşıldı. Ekipler şüphelinin daha önce yürütülen bir soruşturma dosyasının firari ismi olduğu anlaşıldı. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken 100 bin lira karşılığında anlaştıkları belirlendi.

SAHTE BELGELERLE YAKALANDILAR

Polis ekiplerinin çalışmalarının devamında, özel bir hastaneye organ nakli için başvuruda bulunan İsrail uyruklu Mahran Abu L. (37) Olmazıa G. (39) ile Ürdün uyruklu Emad Abdul Halim Q. (30) ve Nassem Yousuf Mohammed Abu A. (25) takibe alındı. Özel bir hastanede işlem yaptıran şüphelilerin sahte evraklarla alıcıyı değiştirmeye çalıştıkları anlaşıldı. Mahran Abu L.'nin bir akrabası gibi gösterilen başka birinin organ bağışçısı olarak kaydettirilmeye çalışıldığı anlaşıldı. Polisin hastanede pusu kurarak beklediği şüpheliler sahte belgelerle yakalandı.

TEK TUTUKLAMA

Gözaltına alınan şüphelilerden Ürdünlü Emad Abdul Halim Q.'nın organ nakli organizatörü olduğu anlaşıldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılık sonrasında serbest bırakıldı. Altı şüpheli için “Adli kontrol hükmü” uygulanırken Ürdünlü Emad Abdul Halim Q. tutuklandı.