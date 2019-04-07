İstanbul’da yeniden sayılan seçim sonuçlarında son durum | Son dakika

YSK’dan gece saatlerinde edinilen son verilere göre, İstanbul’daki oyların yüzde 70’i sayıldı.

BARIŞ YARKADAŞ BİLDİRDİ

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, İstanbul’daki sayımlarla ilgili son bilgileri paylaştı.

Yarkadaş Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında, “İstanbul’daki oyların yüzde 70’i sayıldı. Saat 01.45 itibariyle Ekrem İmamoğlu, 17.204 oyla önde görünüyor. Geriye kalan tüm sandıklarda yapılacak olan sayımlar da makası kapatmaya yetmiyor.” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL KAĞITHANE’DE SAYIMA ARA VERİLDİ

Barış Yarkadaş Twitter hesabından Kağıthane’de devam eden sayımlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Yarkadaş, “Şu saate kadar, 929 sandığın 408’i sayıldı. AKP lehine sadece 126 oy çıktı. Geride kalan 522 sandıkta da muhtemelen buna benzer veriler elde edilecek. AKP farkı kapatamadıkça farklı formül arayışları içine girecek” ifadelerini kullandı.

“ENDİŞE EDECEK BİR DURUM YOK”

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, itiraz süreci ve sayım sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yüz defa daha saysalar Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. YSK, İstanbul'u kimin yöneteceğini seçim gecesinden bu yana her gün defalarca kez tescilledi aslında. İlk günden beri söylediğimiz gibi aradaki fark kapanmayacak, endişe edilecek bir durum söz konusu bile değil. Süreci uzatarak bizi yıldıracağını sananlar büyük bir yanılgı içinde. Bizler binlerce üyemizle İstanbul halkının iradesini korumaya devam edeceğiz” dedi.

Yeniden sayım işlemlerinin tamamlandığı ilçe seçim kurulları:

Adalar

Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulu

Bağcılar 1. 3. ve 4. İlçe Seçim Kurulları

Bakırköy

Başakşehir

Bayrampaşa

Beykoz

Büyükçekmece

Esenler 2. İlçe Seçim Kurulu

Esenyurt

Eyüpsultan

Fatih

Sarıyer

Sultanbeyli

Şile

Şişli

Ümraniye

Tuzla

Yeniden sayım işlemlerinin devam ettiği ilçe seçim kurulları:

Arnavutköy

Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulu

Avcılar

Bağcılar 2. İlçe Seçim Kurulu

Bahçelievler

Beşiktaş

Beylikdüzü

Beyoğlu

Çatalca

Çekmeköy

Esenler 1. İlçe Seçim Kurulu

Gaziosmanpaşa

Güngören

Kadıköy

Kağıthane

Kartal

Küçükçekmece

Maltepe

Pendik

Sancaktepe

Silivri

Sultangazi

Üsküdar

Zeytinburnu

‘YENİDEN SEÇİM’ ŞARKILARI

Faik Öztrak yaptığı açıklamada, yeniden sayım sonucunda İstanbul’da değişiklik olmayacağını ve kazananın yine Ekrem İmamoğlu olacağını belirterek şunları söyledi: “Yeniden sayım sonucundan bir şey çıkmayacağını anmayan AK Partili yöneticiler yeniden seçim demeye başladılar. Bu durum dikkatle izlenmelidir.”