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İstanbul’da yetkisiz çakar lamba denetimi

Yetkisiz çakar kullanımının önüne geçmek için akşam saatlerinde İstanbul genelinde denetimler yapıldı. Usulsüz şekilde çakar lamba kullandıkları belirlenen sürücülere 2 bin 4 TL para cezası kesildi ve araçları trafikten men edildi.

20:37 -
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İstanbul’da yetkisiz çakar lamba denetimi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yetkisiz çakar kullanımıyla ilgili İstanbul genelinde denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sırasında trafik polislerinin yakalarında sesli ve görüntülü kayıt yapan, uzun süre çalışmaya uygun, GSM hatları üzerinden anlık veri ileten ‘Giyilebilir Kamera’ da devredeydi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ, KAMU VE ÖZEL ARAÇLARDA ‘ÇAKAR’ OLARAK ADLANDIRILAN IŞIKLI UYARI SİSTEMLERİNİN YETKİSİZ KULLANIMININ KISITLADIĞINA YÖNELİK BAŞLATMIŞ OLDUĞU UYGULAMA AKŞAM SAATLERİNDE DE DEVAM ETTİ. FOTO:İHA

2 BİN 4 LİRA CEZA KESİLDİ

Yetkisiz çakar kullanan kişilere 2 bin 4 liraya kadar idari yaptırım uygulandı, çakar lambaların takılı olduğu araçlar trafikten men edildi. Zeytinburnu D-100 Karayolu Edirne istikametinde yapılan denetimlerde yetkisiz çakar lamba kullanıldığı tespit edilen 2 araca ceza kesildi. DHA

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