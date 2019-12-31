İstanbul’da yılbaşı kutlaması nerede? İşte kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar…

2020 yılına kısa bir süre kala hazırlıklar devam ederken vatandaşlar İstanbul’da yılbaşı kutlaması olacak mı merak ediyor. Taksim Meydanı’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde her yılbaşı gecesi renkli gösterilere sahne oluyordu. Ancak İBB tarafından 2010’dan beri Taksim Meydanı’nda herhangi bir organizasyon yapılmıyordu. İBB bu yıl İstanbullulara yılbaşı coşkusu yaşatacak. İBB, yılbaşı için Ortaköy´de görkemli bir havai fişek gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Ortaköy´de deniz yüzeyine kurulacak platformda saatler 24.00’ü gösterdiğinde başlayacak gösteri ile vatandaşlar yeni yıla hep birlikte girmenin heyecanını yaşayacak.

İSTANBUL'DA KUTLAMALARIN MERKEZİ ORTAKÖY

Yeni yıl gecesinde, İstanbul’un buluşma noktası olan Ortaköy Sahili de muhteşem bir gösteriye ev sahipliği yapacak. Deniz yüzeyine kurulacak platformda gerçekleştirilecek havai fişek gösterisi, İstanbullulara yeni yıl coşkusunu doyasıya yaşatacak. Saat gece 24.00'ü gösterdiğinde başlayacak gösteri ile vatandaşlar yeni yıla hep birlikte girecek.

İETT 672 EK SEFER DÜZENLEYECEK

İETT de İstanbulluların sorunsuz bir yılbaşı geçirmeleri için hazırlıklarını tamamladı. Yılbaşı gecesi 22:00-06:00 saatleri arasında 17 hatta, 125 araç ile 672 ek sefer düzenlenecek. 7 gün 24 saat hizmet veren metrobüs hattında da yıl başı gecesi için ek seferler konuldu. 1 Ocak günü ise seferler pazar günü uygulanan sefer planına göre yapılacak. İstanbulluların konforlu ve güvenli bir şekilde evlerine ulaşması için İstanbul’un merkezi noktalarına metrobüs dâhil ek seferler konuldu.”

31 Aralık 2019'u, 1 Ocak 2020'ye bağlayan gece hizmet verecek otobüs hatları;

34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME (METROBÜS)

15F BEYKOZ-KADIKÖY

11ÜS SULTANBEYLİ-ÜSKÜDAR

130A TUZLA-KADIKÖY

40 RUMELİFENERİ-TAKSİM

25G SARIYER-TAKSİM

17 PENDİK-KADIKÖY

19S YENİDOĞAN/SARIGAZİ-KADIKÖYE-

10 S.GÖKÇEN HAVAALANI-KADIKÖY

222 PENDİK-KADIKÖY

12A KADIKÖY-ÜSKÜDAR

122C TEPEÜSTÜ-MECİDİYEKÖY

129T BOSTANCI-TAKSİM

76D BAHÇEŞEHİR-TAKSİM

89C BAŞAKŞEHİR-TAKSİM

55T GAZİOSMANPAŞA-TAKSİM

121A BEYKOZ-MECİDİYEKÖY

METRO SEFERLERİ UZATILDI

Yılbaşı gecesi İstanbulluların ulaşım sorunu yaşamaması için Metro İstanbul bünyesinde yer alan 6 metro hattında 31 Aralık 2019’u, 1 Ocak 2020’ye bağlayan gece “Gece Metrosu” seferleri yapılacak.Gece seferleri yapılan hatların anı sıra diğer tüm metro hatlarında sefer süresi gece 02:00'ye kadar uzatıldı. (Normalde 00:00'da hizmet sona eriyor) Gece işletmesi yapılacak hatlar:M1A Yenikapı-Atatürk HavalimanıM1B Yenikapı-KirazlıM2 Yenikapı-Hacıosman (Sanayi Mahallesi-Seyrantepe arası çalışmayacaktır)M4 Kadıköy-TavşantepeM5 Üsküdar-ÇekmeköyM6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü

GÜVENLİK EKİPLERİ GÖREV BAŞINDA

Yılbaşı gecesinden 1 gün önce başlayarak takviye personel dahil toplam 3 bin 500 kişilik ekip İstanbul'da güven ve huzuru sağlamak için görev alacak. Ekipler, tüm ulaşım aksları ile ve ilçe meydanlarına yakın alanlarda güvenlik hizmeti sunacak. İstanbul'un 39 ilçesindeki meydanlarda Yerinde Çözüm ekipleri de saat 01:00'e kadar devriyede olacak.

İSTANBUL’DA KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Beyoğlu ilçesinde gerçekleştirilecek kutlamalar nedeniyle, Trafik Şube Müdürlüğünce alınan emniyet tedbirleri kapsamında bazı yolların saat 14.00 itibarıyla trafiğe kapatılacağı belirtildi.

İstiklal Caddesi ve bu caddeye bağlanan tüm yolların kapalı olacağı aktarılan açıklamada, trafiğe kapatılacak diğer cadde ve yollar şöyle sıralandı:

”Mete Caddesi – İnönü Caddesi trafiğe açık olup, Sıraselviler Caddesi’ne giriş, Sıraselviler Caddesi’nden İstiklal Caddesi’ne bağlanan yollar, Sıraselviler Caddesi Taksim Meydan istikameti, Refik Saydam Caddesi’nden Asmalı Mescit Caddesi’ne giriş-çıkış, Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak Sokağı, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri, Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokağı ve Sadri Alışık Sokağı’ndan İstiklal Caddesi’ne gidiş istikameti, Meşrutiyet Caddesi, Mumhane Caddesi – Maliye Caddesi kesişimi, Necatibey Caddesi – Maliye Caddesi kesişimi, Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokağı – Kılıç Ali Paşa Caddesi kesişimi, Odun Meydanı Sokağı – Kemamkeş Caddesi kesişimi, Denizciler Sokağı – Kemankeş Caddesi kesişimi, Yuva Sokağı – Kemankeş Caddesi kesişimi, Arapoğlan Sokağı – Kemeraltı Caddesi kesişimi, Vekilharç Sokağı – Kemeraltı Caddesi kesişimi, Kanarya Sokağı – Kemeraltı Caddesi kesişimi, Gece Kuşu Sokağı – Mumhane Caddesi, Sakızcılar Sokağı – Kemeraltı Caddesi kesişimi, Hamam Sokağı – Kemeraltı Caddesi kesişimi, Topçu Caddesi – Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi, Lamartin Caddesi Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi, Şehit Muhtar Bey Caddesi – Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi, Aydede Caddesi -Taksim Dolapdere Caddesi, Ana Çeşmesi Sokağı”

Açıklamada, Beyoğlu İlçesinde alternatif olarak ”Galata Köprüsü’nden gelen sürücülerin Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesi’ni kullanarak Beşiktaş istikametine, Unkapanı Köprüsü’nden gelen sürücülerin Şişhane Meydanı, Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı’nı takiben Divan Kavşağı ve Cumhuriyet Caddesi” güzergahlarını kullanabilecekleri ifade edildi.

Şişli ilçesinde ise saat 16.00 itibarıyla ”Mim Kemal Öke Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi, Bostan Sokağı, Atiye Sokağı, Altın Sokağı, Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokağı ve Bronz Sokağı” güzergahlarının trafiğe kapatılacağı belirtilen açıklamada, alternatif olarak, ”Teşvikiye Caddesi, Bayıldım Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi” güzergahlarının kullanılacağı bildirildi.

Açıklamada, Beşiktaş ilçesinde ise saat 15.00 itibarıyla ”Arnavutköy Mahallesi’nde 1. Bebek Arnavutköy Caddesi (Arnavutköy Polis Merkezi önündeki cadde) ile Francalaca Caddesi’nden 1. Bebek Arnavutköy Caddesi’ne inen sokaklar”ın trafiğe kapatılacağı ifade edildi. .