İstanbul’da ‘Yılbaşı’ öncesi IŞİD operasyonu

İstanbul Emniyetine bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlar 8 ilçede eş zamanlı yapıldı.

Bağcılar, Başakşehir, Fatih, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Tuzla'da saat 02.00'de düzenlenen operasyona, özel harekat polisi ve TEM operasyon timi görev aldı.



4'Ü YABANCI 24 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Geniş güvenlik önlemleri arasında eş zamanlı olarak 31 adrese giren ekipler, 4'ü yabancı uyruklu 24 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Operasyonun, “Yılbaşı öncesi muhtemel eylemsel faaliyetlerinin engellenebilmesi” kapsamında ve terör örgütü IŞİD'le irtibatlı faaliyet gösteren şahısların yakalanabilmesi için gerçekleştirildiği öğrenildi.

Aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.