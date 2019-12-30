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İstanbul’da ‘Yılbaşı’ öncesi IŞİD operasyonu

İstanbul’da polis ekipleri, “yılbaşı öncesi muhtemel eylemlere engel olmak için” terör örgütü IŞİD’e yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Sekiz ilçede gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 4’ü yabancı uyruklu 24 şüpheli yakalandı.

Habip ATAM
13:42 -
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İstanbul’da ‘Yılbaşı’ öncesi IŞİD operasyonu

İstanbul Emniyetine bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlar 8 ilçede eş zamanlı yapıldı.

Ülke genelinde emniyet ekipleri tarafından IŞİD’e yönelik eş zamanlı operasyonlar yapıldı. İstanbul Emniyetine bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlar ise 8 ilçede yapıldı. Foto: AA

Bağcılar, Başakşehir, Fatih, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Tuzla'da saat 02.00'de düzenlenen operasyona, özel harekat polisi ve TEM operasyon timi görev aldı.

4'Ü YABANCI 24 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Geniş güvenlik önlemleri arasında eş zamanlı olarak 31 adrese giren ekipler, 4'ü yabancı uyruklu 24 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Operasyonun, “Yılbaşı öncesi muhtemel eylemsel faaliyetlerinin engellenebilmesi” kapsamında ve terör örgütü IŞİD'le irtibatlı faaliyet gösteren şahısların yakalanabilmesi için gerçekleştirildiği öğrenildi.
Aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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