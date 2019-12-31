İstanbul’da yılbaşı tedbirleri açıklandı

İstanbul'da yılbaşında alınacak asayiş tedbirleriyle ilgili İl Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Kıdemli Albay Tayfun toplantı yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde yapılan toplantı sonrasında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya alınacak önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

KURUMLAR GÖREV BAŞINDA

Açıklamada, yılbaşı gecesinde 44 bin 518 polis ve bekçi, 7 bin 83 jandarma, 347 sahil güvenlik personelinin görev alacağı belirten Ali Yerlikaya, AFAD, AKOM, zabıta, çevre sağlığı ve il sağlık kuruluşları, kara, deniz, raylı sistemler ve havayolu ulaşımında görevli kurumların bütün ekiplerinin de İstanbul Valiliği koordinasyonuyla görev başında olacağı belirtildi.

ULAŞIM TEDBİRLERİ ÜST DÜZEYDE

Vali Yerlikaya yaptığı açıklamada, ulaşım tedbirleri üst düzeye çıkarıldığını belirterek, şunları söyledi; “Sabit yol arama ve kontrol noktaları, AVM’ler, ulaşım ağları, havalimanları, metro, Marmaray, minibüs, otobüs hareket yeri, durak ve güzergahlarında özel güvenlik ve trafik tedbirleri alınmıştır. Şehir içi ulaşım tedbirleri en üst seviye çıkarılmış, ticari araç sürücülerine yönelik denetim ve uygulamalar arttırılmıştır. Tüm ekiplerimiz koordinasyon içerisinde; yeni yıl kutlamalarının yoğun olması beklenen ilçelerimizdeki eğlence mekânları, kamusal alan ve meydanlarda kontrol ve denetimler aralıksız devam etmektedir.”

YENİ YIL MESAJI

Vali Yerlikaya, “Yeni yılın; ülkemize, İstanbulumuza ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Yeni yılda haber peşinde koşan bütün basın mensuplarımızın da yeni yıllarını kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyorum” dedi.