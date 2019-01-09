İstanbul’da yol verme tartışmasında kanlı son

İstanbul Fatih’te aralarında yol verme tartışması sebebiyle çıkan kavgada İhsan Dinçel’i bıçaklayarak öldürdüğü belirlenen Doğuş Pertez gözaltına alındı. Çok sayıda suçtan kaydı olduğu ortaya çıkan Doğuş Pertez adliyeye sevk edildi.

İhsan Dinçel (35) bir arkadaşıyla 29 Aralık günü gece 00.30 sıralarında trafiğe çıktı. Fatih'e bağlı Kızılelma Caddesi'ne gelen İhsan Dinçel ile caddede yürüyen Doğuş Pertez (26) arasında yol verme tartışması yaşandı. Aracından inen İhsan Dinçel ile Doğuş Pertez arasında kavga çıktı.

BİÇAKLA SALDIRDI

Kavga büyümesi üzerine Pertez yanındaki bıçakla İhsan Dinçel'e saldırdı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle Dinçel yere yığılırken, Doğuş Pertez olay yerinden kaçtı. Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan İhsan Dinçel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

FATİH'TE YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri ise İhsan Dinçel'in arkadaşlarının bilgisine başvurduktan sonra çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucu kimliği belirlenen Doğuş Pertez'i yakalamak için takip başlatıldı. Sürdürülen takipler sonucu Pertez, Fatih'te saklandığı adreste yakalandı. Emniyette yapılan sorgulamalarda Doğuş Pertez'in çok sayıda suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.