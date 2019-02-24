İstanbul’da zincirleme kaza! Yaralılar var

Kaza, D-100 Karayolu Güzelce mevkii Silivri istikametinde meydana geldi. Buzlu yolda duramayan ve kaymaya başlayan 3 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABER Feci kazada sürücü ve eşi öldü, çocuklarının burnu bile kanamadı

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri, güvenlik amacıyla yolu bir süre trafiğe kapattı. Silivri istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Kar küreme araçlarının buzlu yolda çalışma yapmasının ardından trafik normale döndü. DHA