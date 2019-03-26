İstanbul’daki dev mücevher fuarından elmas çalındı!

İstanbul CNR Fuar Merkezi'nde 21-24 Mart tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Mücevherat Saat ve Malzemeleri Fuarı’nda, Ertan B. isimli kuyumcu da katılarak açtığı stantta mücevherlerini sergiledi. Sergi esnasında müşterilerle ilgilenen Ertan B.'nin dalgınlığından yararlanan 3 kişi Su Yolu isimli elmas gerdanın sergilendiği vitrine yaklaştı. Şahıslar, vitrinin kapağını yanlarında bulunan çakı ile açarak Su Yolu isimli elmas gerdanı aldıktan sonra uzaklaştı.

HIRSIZLAR ACEMİ ÇIKTI

Gerdanın çalındığını fark eden kuyumcu Ertan B. hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde sonucu belirlenen şüphelilerin, kendi isimleriyle giriş kartı aldıkları tespit edildi. Polis ekipleri Mehmet Y. (42) ve İlker İ.’yi (45) gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda piyasa değeri 60 bin dolar olan Su Yolu elmas gerdan bulunarak sahibine teslim edildi. Şahısların emniyetteki sorgusu ise sürüyor.