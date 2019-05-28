İstanbul’daki halk otobüsü kazası ile ilgili önemli gelişme

Beyazıt Meydanı'nda 21 Mart ‘ta saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada özel halk otobüsü yaya yoluna girmiş, 3 kişinin yaralanmasına 16 aracın ise hasar görmesine neden olmuştu. Kazada yaralanan 57 yaşındaki İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Mine Sarsağ Gümüş, iki bacağını kaybetmişti. Kazanın ardından gözaltına alınan Yüksel K. ifadesinde aracında teknik bir sorun meydana geldiğini söyleyerek, direksiyonun kilitlendiğini, gaz pedalının da takıldığını aktarmıştı.

Kazanın ardından savcılık, sürücü Yüksel K.'yi ‘birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklanması istemiyle mahkeme sevk etmişti. Mahkeme Yüksel K.'yi adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı.

Olaya ilişkin yürütülmeye devam eden soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, otobüs içi kamera görüntülerinin net olmadığı bu nedenle şoförün kalkış anında motor freni kolunu indirip indirmediğinin anlaşılmadığı ve tanık ile müşteki beyanlarına göre normalde kapalı olması gereken ön kapının açık olduğu aktarılmıştı. Raporda ayrıca kaza günü otobüsün ani kalkışıyla ilgili motor, şanzıman ve fren mekanizmalarında herhangi bir arıza koduna rastlanılmadığı belirtilmişti.

Dosyanın geldiği aşamada ise soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı bir önceki bilirkişi raporunun ‘anlaşılır olmadığı' gerekçesiyle yeniden rapor alınmasını istedi.