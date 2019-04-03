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İstanbul’daki oy sayımlarında son durum | Son dakika

İstanbul’daki çeşitli seçim bölgelerinde gerçekleşen yeniden sayımlarda AKP umduğunu bulamadı. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın paylaştığı seçim sonuçlarına göre bazı sandıklarda CHP’nin oyu artarken, bazı sandıklarda da AKP’nin arttı. Ancak bu artışın 10’lu rakamları geçmediği görüldü.

15:02 -
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İstanbul’daki oy sayımlarında son durum | Son dakika

İşte “AKP’nin itirazları üzerine yeniden sayılan sandıklarda CHP oyunu arttırıyor” diyen  CHP Milletvekili Karabat'ın verdiği bilgiler;

Kartal’da yeniden sayılan 28 sandıkta AKP’nin oyu 10 adet arttı.

Ümraniye’de 275 sandık sayıldı. AKP’nin 68, CHP’nin 23 oyu arttı.

Beykoz’da 11 sandık sayıldı. AKP’nin oy artışı 1 (bir)

Kartal 23 Sandık sayıldı. AKP 0 (sıfır)  CHP’nin oyu 14 arttı.

Şile'de 115 sandık sayıldı CHP’nin oyu 8 adet arttı.AKPnin oyu ise değişmedi

Adalar'da tüm sandıklar sayıldı. AKP’nin oy artışı 5 (beş)

Çekmeköy’de itiraz üzerine tekrar sayılan 10 sandıkta AKP’nin oy artışı  0 (Sıfır)

Beykoz’da tekrar sayılan 30 sandıkta CHP’nin oyu 3 artarken, AKP’nin oyu 2 arttı.

Başakşehir’de tekrar sayılan 70 sandıkta CHP’nin oyu 4 adet atarken AKP oyu 7 arttı

“AKP’NİN İTİRAZLARI REDDEDİLDİ”

Özgür Karabat'ın verdiği bilgiye göre; Pendik, Sancaktepe, Üsküdar, Beşiktaş, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Fatih, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Güngören ve Küçükçekmece İlçe Seçim Kurulu bu ilçelerde AKP’nin itirazlarını reddetti. Bu ilçelerde tekrar sayım yapılmayacak.

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Son güncelleme: android-time 15:18 03.04.2019
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