İstanbul’daki oy sayımlarında son durum | Son dakika

İşte “AKP’nin itirazları üzerine yeniden sayılan sandıklarda CHP oyunu arttırıyor” diyen CHP Milletvekili Karabat'ın verdiği bilgiler;

Kartal’da yeniden sayılan 28 sandıkta AKP’nin oyu 10 adet arttı.

Ümraniye’de 275 sandık sayıldı. AKP’nin 68, CHP’nin 23 oyu arttı.

Beykoz’da 11 sandık sayıldı. AKP’nin oy artışı 1 (bir)

Kartal 23 Sandık sayıldı. AKP 0 (sıfır) CHP’nin oyu 14 arttı.

Şile'de 115 sandık sayıldı CHP’nin oyu 8 adet arttı.AKPnin oyu ise değişmedi

Adalar'da tüm sandıklar sayıldı. AKP’nin oy artışı 5 (beş)

Çekmeköy’de itiraz üzerine tekrar sayılan 10 sandıkta AKP’nin oy artışı 0 (Sıfır)

Beykoz’da tekrar sayılan 30 sandıkta CHP’nin oyu 3 artarken, AKP’nin oyu 2 arttı.

Başakşehir’de tekrar sayılan 70 sandıkta CHP’nin oyu 4 adet atarken AKP oyu 7 arttı

“AKP’NİN İTİRAZLARI REDDEDİLDİ”

Özgür Karabat'ın verdiği bilgiye göre; Pendik, Sancaktepe, Üsküdar, Beşiktaş, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Fatih, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Güngören ve Küçükçekmece İlçe Seçim Kurulu bu ilçelerde AKP’nin itirazlarını reddetti. Bu ilçelerde tekrar sayım yapılmayacak.