İstanbul’daki terör operasyonları

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen hafta gözaltına alınan Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin sosyal medya paylaşımlarıyla terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 2’si yaşı küçük 10 şüpheli, Küçükçekmece’deki ağaçlık alan ve Ümraniye’deki ormanda çıkan yangınlara ilişkin 4 şüpheli, PKK/KCK’dan yakalama kararı bulunan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 9’u tutuklanırken, 5’i adli kontrol şartıyla olmak üzere 8’i serbest bırakıldı.

İSTANBUL (AA)