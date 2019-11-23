İstanbul’dan geçen otoyol inşaatında bir işçi öldü!

Olay, öğlen saatlerinde İzmit ilçesi Akmeşe Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yapımı devam eden otoyol inşaatında iskele çöktü. İskelenin üzerinde bulunan işçilerden 3'ü yaralandı. Olayı gören diğer işçiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Elyase Hasan (39), tedavi altına alındığı Kocaeli Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hasan'ın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA