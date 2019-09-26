İstanbullu sokakta, polis teyakkuzda!

İstanbul'da saat 13.59 sıralarında yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem büyük bir paniğe neden oldu. Okullar tatil edilirken, hasarların meydana geldiği birçok bina boşaltıldı. Depremin ardından devam eden artçı sarsıntıları da hisseden birçok İstanbullu soluğu kısıtlı olan parklarda aldı.

Parklara getirdikleri yiyeceklerle akşam yemeğini yiyen vatandaşların gergin bekleyişleri sürerken, İstanbul Emniyeti ise teyakkuza geçti.

Polis ekipleri bir yandan parklarda toplanan vatandaşlarla ilgilenirken, öte yandan boşalan evlerde hırsızlık olayları yaşanmaması için devriyelerini artırdı.

İSTANBUL EMNİYETİ: GEREKLİ TEDBİRLERİ ALDIK

SÖZCÜ'ye konuşan emniyet yetkilileri, “İstanbul Emniyeti olarak hem toplanma alanlarındaki vatandaşlarımızın güvenliğini hem de evlerin güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirlerimizi aldık. Devriye sayılarımızı da artırarak İstanbul'un güvenliğini her zamanki gibi sağlamaya devam edeceğiz” dedi.