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İstanbullular dikkat! T1 hattında arıza

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında, arıza nedeniyle Topkapı ile Yusufpaşa durakları arasında seferler yapılamıyor. Yolcular, tramvaydan inerek, yollarına yaya olarak devam ederken, ekiplerin arızanın giderilmesi için çalışmaları devam ediyor.

20:48 -
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Kabataş-Bağcılar, tramvay hattında arıza nedeniyle seferler aksamalı olarak yapılıyor. Topkapı ile Yusufpaşa durakları arasında seferler yapılamazken, tramvay seferleri Kabataş-Yusufpaşa ve Bağcılar-Topkapı arasında devam ediyor. Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, “T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında, teknik bir arıza sebebiyle, seferlerimiz Kabataş-Yusufpaşa ve Bağcılar-Topkapı arasında yapılmakta olup, teknik ekiplerimiz arızanın giderilmesi için bölgede çalışmalarını sürdürmektedir.” denildi. DHA

Son güncelleme: android-time 20:56 10.07.2019
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