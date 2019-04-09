Yağmur İstanbul’u vurdu! İşte yol durumu… | Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı!

Meteoroloji dün İstanbulluları sağanak yağışa karşı uyarmıştı, aniden bastıran yağmur İstanbulluları hazırlıksız yakaladı. Yağmur nedeniyle trafik kilitlendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Muş ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL’DA YAĞMUR SIRASINDA YOL DURUMU
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Akdeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ÇANKIRI °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİVAS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
BAYBURT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri ile Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUŞ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
VAN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı