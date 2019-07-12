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İstanbullunun tercihi Edirne plajları oldu

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı plaj analiz sonuçlarından sonra vatandaşların İstanbul yakınındaki ilk tercihi Saroz Körfezi oldu. Edirne’de halk arasında da bilinen gel git olayı ile kendi kendini temizleyen nadir sulardan olan Saros Körfezi, her hafta sonu binlerce tatilciyi ağırlıyor.

Tamer YAVUZ / Edirne
15:14 -
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İstanbullunun tercihi Edirne plajları oldu

Trakyalının yanı sıra İstanbul'dan gelen binlerce yerli turisti ağırlayan Yayla, Erikli, Mecidiye ve Enez'e bağlı plajlar, temizliği ile biliniyor. Yüzme Suyu Takip sistemi sonuçlarına göre, 5 plajın ‘mükemmel' olarak analiz sonucu çıkarılırken, 4 plajda ‘iyi' olarak nitelendiriliyor.

VATANDAŞLAR SİTEDEN PLAJLARIN DURUMUNU ÖĞRENEBİLİR

Vatandaşlar artık tatil için tercih yapmadan önce plaj temizliğine dikkat ederken, mükemmel, iyi, kötü ve girilmesi yasak olarak değerlendirilen plajlardaki verilere yuzme.saglik.gov.tr adresinden ulaşabiliyor.

Son güncelleme: android-time 15:15 12.07.2019
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