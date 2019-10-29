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İstanbul’u kana bulayacaklardı… IŞİD’li teröristler yakalandı…

Terör örgütü IŞİD'in elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesi sonrası, İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı törenleri sırasında sansasyonel eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Habip ATAM
12:57 -
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İstanbul’u kana bulayacaklardı… IŞİD’li teröristler yakalandı…

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü elebaşı Bağdadi’nin İdlib’de öldürülmesinin ardından örgüt üyesi H.U, B.Ç. ve R.K’nin sansasyonel eylem arayışı içerisine girdiğini ve lojistik sağlayacak kişilerle irtibata geçtiğini belirledi.

SAHTE PLAKALI ARACI VALİLİĞİN YANINA PARK ETTİLER

Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, zanlıların geçen hafta Sancaktepe’de çalınan 34 BNF 419 plakalı aracı sahte plaka takarak Fatih’teki İstanbul Valiliği yakınlarına park ederek buradan ayrıldıklarını
tespit etti. Cumhuriyet Bayramı törenleri sırasında eylem yapacakları değerlendirilen şüpheliler, Fatih, Ataşehir ve Sancaktepe’de 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİNİN KARDEŞİ SURİYE’DE ÖLDÜRMÜŞ

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 1 tabancayla çok sayıda mermi, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. IŞİD üyeliğinden suç kayıtları bulunan şüphelilerden birinin örgüt üyeliğinden uzun süre cezaevinde kaldığı, bir şüphelinin kardeşinin ise Suriye’deki çatışma bölgelerinde öldürüldüğü belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ataşehir çatışma Emniyet eylem IŞİD istanbul söz Suriye Terör terör örgütü
Son güncelleme: 13:00 29.10.2019
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