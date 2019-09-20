İstanbul’u korkutan yangında PKK parmağı iddiası

Terör örgütü PKK’ya yakınlığıyla bilinen ajans önceki gün Tuzla’da bir fabrikada çıkan yangını sözde “Halkların Birleşik Devrim Hareketi” adlı örgütün üstlendiğini duyurdu. PKK’lı “HBDH Milisleri” imzasıyla yayımlandığı söylenen açıklamada “18 Eylül günü İstanbul Tuzla'da bulunan bu fabrikaya milislerimiz tarafından bir eylem gerçekleştirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

EMNİYET’TEN İLK DEĞENLENDİRME: ELEKTRİK KONTAĞI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise yapılan ilk incelemeye göre; yangının çıkış sebebinin elektrik kontağı olduğunu açıkladı.

Sözcü’ye konuşan Emniyet kaynakları, yangının kesin çıkış sebebinin tespiti için itfaiyeden gelecek raporun beklendiğini söylediler.