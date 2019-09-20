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İstanbul’u korkutan yangında PKK parmağı iddiası

Tuzla'da önceki gün çıkan ve "Yağmurla birlikte asit yağmuruna neden olabilir" iddialarına yol açan, kimyasal fabrika yangınını PKK üstlendi. Ancak örgüt tarafından ortaya atılan "sabotaj" iddiasına Emniyet'ten yalanlama geldi.

Sözcü İstanbul
10:59 -
Haberler Gündem
İstanbul’u korkutan yangında PKK parmağı iddiası

Terör örgütü PKK’ya yakınlığıyla bilinen ajans önceki gün Tuzla’da bir fabrikada çıkan yangını sözde “Halkların Birleşik Devrim Hareketi” adlı örgütün üstlendiğini duyurdu. PKK’lı “HBDH Milisleri” imzasıyla yayımlandığı söylenen açıklamada “18 Eylül günü İstanbul Tuzla'da bulunan bu fabrikaya milislerimiz tarafından bir eylem gerçekleştirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

EMNİYET’TEN İLK DEĞENLENDİRME: ELEKTRİK KONTAĞI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise yapılan ilk incelemeye göre; yangının çıkış sebebinin elektrik kontağı olduğunu açıkladı.

Sözcü’ye konuşan Emniyet kaynakları, yangının kesin çıkış sebebinin tespiti için itfaiyeden gelecek raporun beklendiğini söylediler.

Emniyet eylem istanbul PKK Sözcü Terör terör örgütü
Son güncelleme: 11:01 20.09.2019
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